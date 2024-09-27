Коломенский электровоз станет экспонатом музея в Новосибирске

Пассажирский электровоз ЭП2К-001, сделанный на заводе в Коломне, отправится в музей железнодорожной техники на станции Сеятель в Новосибирске. Сейчас будущий экспонат находится на косметическом ремонте в депо в Барабинске.

Локомотив вышел из ворот Коломенского тепловозостроительного завода в 2006 году. Это первый пассажирский электровоз постоянного тока в СССР и России. Сначала он проходил испытания на железнодорожном участке Новосибирск — Омск, после чего ЭП2К-001 приписали к Барабинску.

Электровоз работал до 2014 года, после чего был отправлен на базу запаса. Причиной стали трудности с ремонтом. Установленное на ЭП2К-001оборудование является экспериментальным, и его нельзя заменить запчастями от других локомотивов этой серии.

Коломенский электровоз пополнит обширную экспозицию новосибирского музея, в которой насчитывается более ста экспонатов.

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