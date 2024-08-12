Коломенских школьников бесплатно обучат журналистике

Детское объединение современной журналистики создали в городском округе Коломна. Спустя 27 лет «Детская редакция» вновь распахнула двери для юных журналистов.

Инновационное детское объединение современной журналистики — это прототип созданного в 1997 году проекта «Детская редакция».

Юные журналисты 27 лет назад на базе Коломенского учебного центра школьников ежемесячно выпускали собственную газету. Через несколько лет проект закрыли. Благодаря содействию Президентского фонда культурных инициатив «Детская редакция» Коломны снова работает.

«У детей сейчас большой образовательный трек — это не только уроки журналистики, но и практические занятия веб-программированием и фотографией. В наше время, естественно, у нас уже не печатная газета, а онлайн издание. Два выпуска уже опубликовано, готовится третий», — рассказала организатор проекта «Детская редакция» Татьяна Лаптева.

В проекте занимаются дети от 10 до 16 лет. Уроки для ребят проходят бесплатно. Основам журналистики подростков обучают опытные кураторы и приглашенные спикеры: фотографы, краеведы, журналисты, редакторы и издатели.

«Цель не в том, чтобы научить школьников писать. Мы хотим создавать локальный качественный и безопасный детский контент — современный онлайн журнал о подростках и для подростков», — отмечает Татьяна Лаптева.

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