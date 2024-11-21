Студенты из Коломны завершили волонтерскую миссию в Луганске

Трое студентов Государственного социально-гуманитарного университета недавно вернулись из волонтерской поездки в Луганск, где помогали в военном госпитале. Это уже третья их командировка в зону специальной военной операции.

Максим Искимжи, Олег Никитин и Егор Соклаков провели две недели в прифронтовом госпитале Луганска. Они разгружали машины с гуманитарной помощью, помогали оформлять документы и распределять раненых бойцов. Студенты также стали свидетелями жизненных историй военнослужащих, которые глубоко впечатлили их. Одной из самых ярких стала история бойца с позывным Кот, который, получив тяжелое ранение, неделю полз к своим, оказывая себе первую помощь. Он пережил эту жуткую ситуацию благодаря армейской подготовке.

На встрече с ректором Жанной Леоновой студенты поделились своими впечатлениями и предложили организовать форум по тактической медицине. Идея была поддержана, так как такие знания могут быть полезны не только в военных условиях, но и для будущих педагогов.

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