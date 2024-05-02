Коломенские школьники вышли в финал профориентационной премии | 360°

02 мая 2024, 16:10
Коломенские школьники вышли в финал профориентационной премии
Совместное исследование коломенской гимназии № 9, Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова и Коломенской больницы вышло в финал национальной премии «Россия — мои горизонты». Работу школьников отметили в номинации «Лучший проект в области профориентации в среде здоровья».
Премию учредили для поддержки и поощрения лучших инициатив и проектов, которые помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.
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«Это огромная радость и честь для нас — стать финалистами всероссийской премии. Но мы не планируем останавливаться и уже набираем новый медицинский класс», — рассказала заместитель директора гимназии № 9, куратор медицинских классов Анна Ермакова.
Она добавила, что для тех, кто твердо решил связать свою жизнь с медициной, в девятом классе необходимо пройти профильное тестирование по химии и биологии в рамках школьной программы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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