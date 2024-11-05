Футболистки из Коломны стали призерами областного чемпионата

Спортсменки из футбольного клуба «Авангард» в сезоне 2024 года завоевали бронзовые медали чемпионата Подмосковья по футболу. Награждение девушек состоялось в рамках открытия стадиона «Авангард» в Коломне.

Мероприятие посетила главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив» из Москвы Елена Фомина. Президент коломенского клуба, депутат окружного совета Сергей Шумов поблагодарил футболисток за отличный сезон и высокие результаты.

Он отметил весомый вклад «Авангарда» в развитие футбола в Коломне.

«Основная команда обрела уверенность и сыгранность, что в итоге принесло третье место в чемпионате», — заявил Сергей Шумов.

Призером соревнований разного уровня становилась и молодежная команда «Авангард». На турнире «Кожаный мяч» она завоевала серебряные награды.

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