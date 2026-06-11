Коломенские бренды вошли в топ-50 объектов гастротуризма России

Впервые, и сразу на пятую позицию, вошел «Коломенский посад» как единый музейно-творческий кластер. Это первое попадание в рейтинг не просто отдельного музея, а целого объединения, в который входит более десятка известных Коломенских брендов: от пастилы до арткоммуналки.

«В 2026-м эксперты впервые оценили системный эффект: когда несколько аутентичных пространств, каждое со своей историей и вкусом, работают как единая культурно-историческая и гастрономическая экосистема», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.

Также в топ-50 лучших объектов гастротуризма России вошли агротуристический комплекс «ЭкоДеревушка» с улиточной и крокодиловой фермой, расположенный близ коломенского села Парфентьево, и загородный отель-замок La Ferme de Rêve с прогрессивным фермерским хозяйством и сафари-парком в озерской деревне Доношово.

Голосование за лучшие объекты гастрономического туризма проходило с марта по май 2026 года. Цель путеводителя — это популяризация лучших российских проектов, которые создают настоящую «современную Россию на вкус».