Коломенская студентка ГСГУ победила на всероссийском экоконкурсе

Фото: Министерство образования МО

Студентка педагогического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета Яна Евстефеева победила на всероссийском экологическом конкурсе. Она успешно справилась с 32 заданиями из четырех блоков марафона ноосферного наставничества «Соэволюция».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, на протяжении четырех месяцев победительница осваивала программу ноосферного наставничества, встречалась с экспертами в области экологии, психологии, педагогики, биологии, философии, а также проводила собственные исследования, благодаря чему ее подопечные завоевали призовые места на экотурнире «Звездолет».

Главная цель соревнований — воспитать ответственное, бережное отношение к природе в подрастающем поколении. А кроме того, научить детей и подростков вежливому «экологичному» взаимодействию друг с другом.

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