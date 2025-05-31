Коломенская школьница стала призером всероссийского конкурса

Детям и подросткам дали возможность попробовать себя в роли блогера, продемонстрировать свои таланты и интерес к науке. За четыре сезона участники прислали на конкурс более 10 тысяч видеороликов. В коротком видео ребятам нужно было в доступной и интересной форме объяснить научную теорию, концепцию или явление.

Полина Комарова представила на конкурс видеоролик «Чистая энергия будущего». В нем школьница рассказала, что такое электромобиль, почему он важен для будущего, а также объяснила принцип работы электродвигателя. В номинации «Электродвижение» ролик юной жительницы Коломны занял второе место.

Награды победителям и призерам в этой номинации вручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.