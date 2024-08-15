Школа № 16 в Коломне стала лучшим инклюзивным учреждением Подмосковья
Школа № 16 в Коломне стала лучшей инклюзивной школой Московской области. Теперь педагоги учебного учреждения представят регион на всероссийском конкурсе.
Более 20% от общего числа учеников школы — это дети с особыми образовательными потребностями. В учреждении для них обустроили лечебный кабинет охраны зрения и специальную рекреацию «Умные глазки». Там созданы необходимые условия для учеников с нарушениями зрения, слуха, иммунной системы и опорно-двигательного аппарата.
«Мы являемся единственной школой в городском округе, которая реализует проект „Цифровые классы Подмосковья“. Наша работа в этом направлении и получила высокую оценку жюри. Мы планируем поставить на поток обучение в гибридной форме — для детей, которые вынуждены долгое время лечиться, и для тех, кто постоянно находится на домашнем обучении», — — поделилась директор школы № 16 Елена Шумейко.
Отметим, что ученики школы становятся призерами всероссийских конкурсов, олимпиад и чемпионатов, а также сдают экзамены на высокие баллы.
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