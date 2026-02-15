Коломенская компания получила 4 золотые медали на международной выставке

Компания «Коломенское» завоевала золотые медали в четырех номинациях конкурса «Лучший продукт года-2026». Мероприятие прошло в рамках международной выставки «Продэкспо-2026» в МВЦ «Крокус Экспо».

Высшую награду получили новые продукты коломенского производства — термостатный биойогурт с коллагеном и бифидобактериями, ароматный йогурт «Коломенский» с сочетанием вкусов вишни, черешни и шоколада, молочный десерт «Панна котта» из сливок с шоколадным вкусом и пудинг «Коломенский» со вкусом натуральной ванили, созданный на основе сливок.

Свою историю коломенское предприятие ведет с 1964 года. Неизменные стандарты высокого качества сохранились в основе производства до наших дней.

В конкурсе «Лучший продукт года» приняли участие почти 350 компаний, представивших свыше 1400 образцов продукции. Он проходил на протяжении нескольких дней и завершился 12 февраля.