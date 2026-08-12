Коломенская больница получила новые мониторы для отслеживания состояния пациентов

В больницу Коломны поступило новое оборудование, предназначенное для непрерывного контроля ключевых параметров организма человека. Персональные приборы уже распределены в отделение анестезиологии и реанимации.

Аппараты работают в режиме реального времени и фиксируют основные жизненные показатели, включая температуру, пульс, давление, уровень кислорода и работу сердца. При изменении какого-либо значения система оповещает персонал звуковым сигналом, что помогает медикам своевременно скорректировать лечение.

«Новая медтехника поступила в реанимационное отделение в дополнение к существующей и уже используется для непрерывного мониторинга частоты дыхания, насыщения крови кислородом, измерения артериального давления и температуры тела пациентов, снятия электрокардиограммы», — рассказал главный врач Коломенской больницы Николай Макаров.

Мониторы получили 30 медицинских организаций Подмосковья. Обновление материально-технической базы состоялось в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.