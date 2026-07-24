Коломенская больница получила новое оборудование для операций

В нейрохирургическое и гинекологическое отделения Коломенской больницы поступило новое электрохирургическое оборудование. Медицинскую технику закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новое оборудование уже используют при оказании медицинской помощи пациентам. В гинекологическом отделении установили электронож и ультразвуковой скальпель, которые применяются во время хирургических вмешательств для точного воздействия на ткани и эффективной остановки кровотечений.

Нейрохирургическое отделение оснастили аппаратом для проведения высокочастотной денервации фасеточных суставов. Методика предназначена для лечения болевого синдрома при заболеваниях позвоночника и относится к малоинвазивным вмешательствам. Процедура проводится под местной анестезией, хорошо переносится пациентами и в ряде случаев позволяет избежать более сложной операции с длительным восстановлением. Во время лечения электрические импульсы воздействуют на нервные окончания, блокируя передачу болевых сигналов.

При наличии медицинских показаний направление на такую процедуру могут выдать терапевт, невролог или нейрохирург поликлиники. Амбулаторный прием пациентов ведется в поликлинике № 2 Коломны и поликлинике Подлипки.

С начала 2026 года современное электрохирургическое оборудование получили уже 28 больниц Московской области. В медицинские учреждения региона поставили 78 единиц техники, еще 56 планируется передать до конца года.