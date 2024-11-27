Концерт ко Дню матери прошел в доме культуры в Коломне
В Коломне состоялся гала-концерт, посвященный Дню матери. Мероприятие прошло в Дворце культуры «Коломна» и собрало множество зрителей.
В программе вечера зрители наслаждались яркими выступлениями талантливых артистов и участниками творческого конкурса «Любовь, тепло, забота — МАМА». Кроме того, в рамках концерта состоялась церемония награждения победителей конкурса. Вечер был наполнен искренними эмоциями, и все присутствующие смогли выразить свою любовь и благодарность самым дорогим женщинам.
В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».