Колокольный набор Церкви Святителя Николая Чудотворца сформировали в Серпухове

Один из старейших храмов Серпухова, переживший непростые времена, постепенно возвращает себе былое величие. В советский период церковь была закрыта, а ее колокольня разрушена. Сегодня здесь активно ведутся восстановительные работы, а верующие помогают благоустраивать территорию, участвуя в субботниках.

В 2017 году на храмовой звоннице появились малые колокола, однако для ее полного восстановления не хватало двух главных. Их изготовлением занимался мастер Илья Дроздихин, возглавляющий Московскую школу звонарей и колокололитейную мастерскую. Колокола были отлиты по старинной технологии, основанной на образцах дореволюционного литья. Это позволило добиться уникального звучания, характерного для традиционных русских колоколов, что придаёт особую атмосферу церковным службам.

Недостающие колокола освятил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий во время визита в Серпухов. Теперь они вновь заняли свое историческое место и будут радовать прихожан мелодичным звоном.