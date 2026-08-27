Колокола Успенского храма освятили в Наро-Фоминском округе спустя 20 лет

26 августа настоятель храма священник Михаил Геронимус освятил новые колокола в деревне Набережная Слобода. Колокола храму подарила семья, которая живет в этой же деревне.

Над окрестными полями и лесами вновь разлился чистый перезвон. Теперь по праздникам голос Успенской церкви будет слышен далеко за пределами Набережной Слободы.

В истории этого храма — судьба многих русских церквей. Каменную Успенскую церковь построили здесь в 1797 году на месте сгоревшей деревянной. Возвела ее графиня Екатерина Головкина — единственная дочь графа Александра Ивановича Шувалова.

В советское время здание превратили в зернохранилище, церковь постепенно разрушалась, внутреннее убранство расхищали, стены осыпались. Только в 2002 году храм вернули верующим, и началось возрождение. И вот — новый этап в жизни церкви, которого здесь ждали больше двух десятилетий.