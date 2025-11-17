Колокола и крест у храма Кирилла и Мефодия освятили в Балашихе

Торжественное освящение и возведение колокола и крестов на главный купол храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в микрорайоне Железнодорожный Балашихи состоялось 16 ноября. На церемонии присутствовали председатель Московской области думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров.

Основные монолитные работы по строительству храма уже закончены: рабочие установили колокол весом 1,8 тонны, возведены купола, завершена кирпичная кладка и залиты бетонные своды. По словам представителей местной власти, сегодняшний день — важный этап на пути к созданию настоящего духовного и культурного центра для жителей Балашихи.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что освящение колоколов и креста у храма является радостным днем для православных верующих региона. «Совместными усилиями мы сделали очередной шаг для того, чтобы в городе было настоящее место притяжения для людей, которые верят в Бога, молятся и отстаивают нашу веру и нашу историю», — сказал парламентарий.

До конца года подрядчики планируют завершить монтаж окон и отделку стен, обеспечив тепловой контур. В 2026 году проведут работы по благоустройству территории и созданию внутреннего убранства храма.

«Это важный день в истории нашего города. Действительно событие очень долгожданное. Строительство ведется с 2013 года, были разные обстоятельства, которые затягивали процесс, но сегодня, у нас есть четкий план и средства, чтобы завершить работы. Уверен, что этот прекрасный храм скоро будет открыт для всех верующих нашей Балашихи», — отметил Сергей Юров.

Храм Кирилла и Мефодия предполагает площадь около 400 квадратных метров и сможет вместить около 500 прихожан. В проекте запланированы верхний и нижний храмы, воскресная школа, духовно-просветительский центр для молодежи, библиотека и трапезная.