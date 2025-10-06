Колокол весом более полутора тонн установили в храме в Балашихе

В Кирилло-Мефодиевском храме в Балашихе установлен новый колокол весом 1,7 тонны, изготовленный по заказу Свято-Данилова монастыря. Это важное событие стало очередным этапом в строительстве храма, который постепенно обретает завершенный облик.

До конца года планируется поднять на постоянную звонницу 12 колоколов. Строительная бригада уже завершила кирпичную кладку и заливку бетонных сводов. В ближайшее время начнутся работы по установке куполов — по проекту их будет пять больших и один маленький, а также фасадные работы.

Новый храм площадью около 400 квадратных метров рассчитан на одновременное пребывание до 500 прихожан. В его составе предусмотрены верхний и нижний храмы, воскресная школа, духовно-просветительский центр для молодежи, библиотека и трапезная.

История строительства началась 13 августа 2013 года с закладки закладного камня. В апреле 2014 года рядом была возведена и освящена небольшая деревянная церковь. В сентябре того же года стартовали работы по возведению основного здания: на средства прихожан и городских организаций были построены стены и перекрытия нижнего храма. С 2020 года велось строительство железобетонной конструкции купольной части алтаря верхнего храма, а в мае 2021 года начались работы по возведению колокольни.

Строительство Кирилло-Мефодиевского храма в Балашихе продолжается, и установка нового колокола — значимый шаг на пути к завершению этого масштабного и важного для города духовного центра.