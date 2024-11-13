Колокол установят на памятнике ветеранам локальных войн в Можайске

В городском округе продолжается строительство памятника ветеранам локальных войн и военных конфликтов. Колокол для монумента изготовили на предприятии «Вольгинский Колоколец» во Владимирской области.

Вольгинский колокольный завод занимается изготовлением уникальных изделий ручной работы для православных храмов и монастырей. Семейный коллектив из семи мастеров передает по наследству тонкости и секреты ремесла.

Колокол, предназначенный для Можайска, изготовлен из бронзы и весит 240 килограммов. У него, как и всех других изделий вольгинских мастеров, есть свой голос — лирическое звучание ноты «До-диез».

Производство колоколов — очень тяжелый и трудоемкий процесс, все этапы которого выполняются вручную. Мастера признались, что вкладывают частицу своей души в каждое изделие.

В Можайске уже готовятся к установке колокола на памятник — специалисты выполняют сварочные работы и готовят основание.

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