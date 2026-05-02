Коллекционер представит более 500 советских оловянных солдатиков в музее Клина

В краеведческом музее городского округа Клин открылась выставка, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На экспозиции представлено более 500 оловянных солдатиков из частной коллекции 68-летнего коллекционера Валентина Ваструхина.

Среди экспонатов — фигурки моряков, кавалеристов, танкистов, мотоциклистов, стрелков и рыцарей. В коллекции представлены игрушки, выпущенные с 1930 по 1990 годы.

Валентин Михайлович 17 лет посвятил поиску редких экземпляров. Его увлечение началось в детстве, когда он любил играть с солдатиками. Теперь он изучает историю, собирает редкие экземпляры и посещает вернисажи.

Коллекционер отметил, что солдатики были не только игрушками, но и инструментом воспитания патриотизма у молодежи.

Сейчас коллекция Валентина Ваструхина насчитывает более тысячи солдатиков. Он собрал почти всех, но ищет двух недостающих из юбилейного набора к 30-летию Победы.

Производство оловянных солдатиков в СССР началось в 30-х годах. Сначала они были деревянными и бумажными, позже — из жести и алюминия. Выпуск прекратился к 1990 году.

Выставка будет работать до конца сентября. Возрастные ограничения — 0+.