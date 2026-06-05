Коллекционер из Раменского передал музею более сотни оловянных солдатиков

Коллекция, насчитывающая более ста фигурок, станет частью постоянной экспозиции. За последние десять лет коллекционер собрал впечатляющую подборку, в которой детально воспроизведены военная форма разных эпох, оружие и амуниция, конные скульптуры, музыкальные инструменты и даже мельчайшие элементы отделки мундиров.

История появления коллекции связана с трагическими обстоятельствами: пожар в доме коллекционера вынудил его передать экспонаты музею. Были утрачены некоторые элементы, а сами фигурки покрылись копотью. Спасти коллекцию пожилому человеку не представлялось возможным, и он принял решение передать ее в музей для восстановления и сохранности.

Местная значимость коллекции подчеркивается тем, что территория Раменского округа непосредственно связана с военными событиями — здесь проходил Тарутинский маневр, а наполеоновские войска даже стояли в Усадьбе Быково.

Музейные специалисты сейчас занимаются реставрацией и систематизацией экспонатов. Планируется, что к осени посетители смогут увидеть экспозицию, рассказывающую о военных событиях через призму этих уникальных миниатюр.