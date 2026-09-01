Коллекцию столярных инструментов передали музею Морозовых в Ногинске

Инструменты бережно хранили несколько поколений семейных мастеров, передавая их из поколения в поколение. В состав коллекции входят фигурные ручные и доборные рубанки, пилы, фуганки и полуфуганки.

Все эти инструменты — не просто орудия труда, а воплощение традиций, знаний и опыта нескольких поколений мастеров. Они показывают, каким кропотливым и вдумчивым был ручной труд, где ценились точность, внимание к деталям и глубокое понимание материала.

Разместить коллекцию планируют в подвальном помещении хозяйственной части дома — именно там в свое время велись столярные работы силами работников Арсения Ивановича Морозова. Такое расположение позволит посетителям погрузиться в атмосферу той эпохи и представить, как кипела трудовая жизнь в усадьбе.

Организаторы надеются, что новая экспозиция привлечет гостей музея и станет поводом не только прийти впервые, но и вернуться вновь — чтобы подробнее познакомиться с историей ремесел и наследием семьи Морозовых.