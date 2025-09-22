Коллекцию из 200 сов собрала директор школы в Волоколамском округе

Оксана Костамарова начала собирать птиц случайно. 15 лет назад она получила в подарок на день рождения от ученицы фигурку совы. «Потом я поехала в театр и увидела в магазине еще одну, из природных материалов. Она мне очень понравилась, и я решила ее купить. Так и появилась идея собирать эту красоту», — рассказала директор.

В коллекции Оксаны Костамаровой имеются картины, броши, кольцо и другие вещи. Больше всего она дорожит экземплярами ручной работы — бумажными и раскрашенными фигурками, которые приносят ученики, или совой, созданной дочерью из шерсти. Сов директору дарят коллеги и друзья, она и сама старается привезти новую птицу из каждой поездки.

«Глядя на все эти подарки, вспоминаешь людей, которые их дарили. И сразу становится радостно», — поделилась Оксана Костамарова. Она уверена что совы — символ мудрости — приносят удачу и вдохновение.