Коллекции старинной керамики представили в музее «Архангельское» в Красногорске

В музее-заповеднике «Архангельское» работает открытое хранилище, где представлены коллекции керамики и осветительных приборов. Гости и жители округа могут увидеть их в часы работы музея.

Открытое хранение — это возможность увидеть экспонаты музея не только на выставках и постоянных экспозициях, но и в специальных хранилищах. Например, коллекции керамики, стекла и металла нескольких поколений князей Юсуповых. Место расположилось на втором этаже малого дворца — Каприза.

Здесь представлены изделия дальневосточных, европейских и российских производителей с IV века до н. э. по начало ХХ века — это разнообразные виды и формы столовой и чайно-кофейной посуды, а также свечные, масляные, керосиновые и электрические светильники XVIII — начала ХХ веков.

В хранилище можно попасть в сопровождении сотрудника фонда. Во время экскурсии посетители увидят маленькие часы, научные приборы, игры, оружие и резные камни. Чтобы записаться, необходимо обратиться в администрацию музея-заповедника. Там расскажут про требования и подберут время.

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