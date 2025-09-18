Коллекторов привлекли к административной ответственности в Подмосковье

Судебные приставы Подмосковья оштрафовали коллекторскую компанию за нарушения прав граждан при взыскании долгов. Житель региона пожаловался в управление ФССП на неизвестных людей, которые оказывали на него давление при возврате просроченного займа. Ему приходили сообщения с угрозами и психологическим давлением.

В ходе проверки выяснилось, что долг гражданина передали по договору цессии коллекторской организации. Именно она занималась возвратом средств и нарушала закон, используя запугивание и угрозы уголовного преследования.

Кроме того, ранее эту компанию уже штрафовали в других регионах за подобные нарушения — на общую сумму 150 тысяч рублей. Организацию признали виновной по статье 14.57 КоАП РФ и оштрафовали на 120 тысяч рублей с учетом повторных нарушений.