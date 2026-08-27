Коллектор в переулке Чапаева в Павловском Посаде заменят до 1 сентября

25 августа специалисты «Мособлводоканала» приступили к строительно-монтажным работам и замене канализационного коллектора. В рамках работ планируют полностью обновить старый участок диаметром 200 миллиметров и протяженностью 60 метров.

На сетях водоотведения производится замена самотечного канализационного коллектора. Завершить все мероприятия планируют к началу осени. Реконструкция значительно повысит надежность системы, позволит избежать аварийных ситуаций в будущем и обеспечит комфорт жителей округа.

Жители переулка Чапаева с пониманием относятся к временным трудностям с канализацией и проездом к дому. Они отмечают, что работы проводят быстро и аккуратно, и благодарят сотрудников «Мособлводоканала» за оперативность.

Благоустройство территории после завершения работ будет восстановлено в полном объеме.