Коллектор на Первомайской улице восстановят в Воскресенске

В микрорайоне Лопатинский на улице Первомайской начались работы по замене 50-метрового участка коллектора. Специалисты МУП «Белоозерское ЖКХ» проводят сложные ремонтные работы, так как коллектор остается действующим.
Это позволяет жителям продолжать пользоваться водой и канализацией без перебоев. Главный инженер МУП «Белоозерское ЖКХ» Андрей Поздняков сообщил, что ранее уже пытались устранять проблемы с помощью прочистки и промывки коллектора специальной техникой, но эти меры давали лишь временный эффект. Поэтому принято решение полностью заменить участок трубопровода и установить новый колодец. Работы ведутся аккуратно, чтобы не повредить другие коммуникации.
Завершение работ запланировано на конец недели. После этого рабочие проведут благоустройство территории и восстановят дорожное покрытие.
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