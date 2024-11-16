Коллектор на Октябрьской улице в Лосино-Петровском восстановят в 2025 году

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков проверил содержание двора у дома № 8 на Октябрьской улице. Он выслушал обращения жителей и сообщил, что коллектор капитально отремонтируют к августу 2025 года.

Самотечный коллектор длиною 447 метров на Октябрьской улице капитально ремонтируют в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Эта мера улучшит водоотведение в этом районе.

Жители также попросили снести забор на тротуаре, который огораживал парковку от пешеходной зоны. Роман Мещеряков передал обращение в отдел благоустройства.

Прием проходил совместно с представителями управляющей компании «ХТУ». Специалисты рассказали собственникам, что начисления за коммунальные услуги производят по тарифам, утвержденным комитетом по ценам Московской области.

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