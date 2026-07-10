Коллектор для микрорайона с 140 жилыми домами модернизируют в Дубне

Модернизация коммунальной инфраструктуры активно продолжается в муниципалитете. Компания «ПТО ГХ» за счет собственных средств отремонтирует напорный коллектор, который проходит от канализационно-насосной станции № 2 в жилом комплексе «Кентавр» до аналогичного объекта на улице Речной.

Генеральный директор компании Сергей Трушин рассказал, что глава Дубны Максим Тихомиров поддержал проведение этих работ. «Это критически важный участок сети, ведь „Кентавр“ сегодня объединяет более 140 жилых домов», — отметил Сергей Трушин.

Протяженность участка составляет 245 метров. Конкурсная документация уже подготовлена.

Самый масштабный этап модернизации стартует осенью. На главной канализационно-насосной станции на улице Макаренко полностью обновят электрооборудование: заменят систему внутреннего электроснабжения, рубильники, автоматы и линии питания насосов

Работы также проведут за счет прибыли предприятия, их стоимость составит около 7,5 миллиона рублей.