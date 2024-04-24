Коллективы Воскресенска получили Гран-при творческих конкурсов | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 15:16 Коллективы Воскресенска получили Гран-при творческих конкурсов Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Творческие коллективы учреждений культуры Воскресенска очень результативны в этом конкурсном сезоне. Воспитанники учреждений культуры регулярно завоевывают самые престижные награды на различных конкурсах.

Особенно выделяются воспитанники Дворца культуры «Химик». Ансамбль народного танца «Сувенир» удостоен Гран-при Первой национальной премии массового танца, а также других значимых наград. Группа спортивно-бального танца «Ювента» стала обладателем Гран-при международного конкурса «PrоТаланты». Коллектив современного танца «Иллюзия» и ансамбль народного танца «ЗЛАТО» также продемонстрировали высокий уровень мастерства.

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Вокалисты, актеры и другие участники творческих коллективов Воскресенска продолжают занимать первые места и брать высокие награды, демонстрируя свои уникальные таланты на сценах России и за ее пределами. Эти успехи свидетельствуют о высоком профессионализме и творческом потенциале молодых исполнителей из Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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