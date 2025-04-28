Коллективы МФЦ Подмосковья присоединились к ежегодным весенним субботникам

Сотрудники подмосковных МФЦ приняли участие в весенних субботниках и помогли навести порядок в своих городах. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

В этом году уборка проходила не только в самих офисах и на прилегающих территориях. Специалисты центров «Мои Документы» поддержали общую инициативу и помогали благоустраивать свои округа в рамках месячника чистоты.

Так, коллектив МФЦ из Звездного Городка посадил кедры возле памятника Юрию Гагарину. Другие сотрудники помогали убирать территории рядом с мемориалами Великой Победы.

Работники МФЦ собирали мусор, опавшие листья и сухие ветви, сажали деревья, белили стволы, красили бордюры и лавочки, а также приводили в порядок парки, скверы и улицы.