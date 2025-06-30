Коллективы из Звенигорода вышли в финал проекта «Город танцует в парках»

Региональный фестиваль «Город танцует в парках», которым руководит известный хореограф Егор Дружинин, прошел в минувшее воскресенье в Одинцове. Двое участников из Звенигорода вышли в финал конкурса.

Победителями стали Елизавета Маслова из Школы современного танца «ТанцеТория», которая показала высокий уровень пластики и артистизма в сольном выступлении, а также творческое объединение «Граффити», которое продемонстрировало синхронность исполнения и оригинальную хореографию.

Те, кто стали лучшими в прошедшем отборочном туре, получили возможность выступить на гала-концерте фестиваля, который состоится в сентябре этого года. Ребята будут бороться за главные призы: шанс попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в проекте Varnava Dance Co Владимира Варнавы.