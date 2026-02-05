Коллективы из Зарайска победили на театральном фестивале

Творческие коллективы Зарайска подтвердили статус одних из сильнейших в Подмосковье, выступив на двух крупных театральных площадках в Коломне. Под руководством режиссера Елены Зайцевой актеры Зарайского народного театра и молодежного театра «Шанс» приняли участие во Всероссийском фестивале-практикуме «Пока горит свеча» и Международном конкурсе «Твой звездный час».

Программа зарайских коллективов была насыщенной и разнообразной: два полноценных спектакля и шесть сольных конкурсных номеров в различных номинациях. Зарайский народный театр представил на суд критиков постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе Михаила Хейфеца. Результат — диплом Лауреата первой степени и большой список специальных призов.

Молодежный театр «Шанс» представил работу «Не любо — не слушай», основанную на уникальном фольклорном материале Зарайского уезда. Постановка стала Дипломантом первой степени, получив отдельную награду за смелое и оригинальное жанровое решение.

Помимо конкурсных показов, зарайские актеры активно участвовали в образовательной программе: посещали мастер-классы ведущих театральных деятелей и творческие лаборатории. Всего в копилке коллективов — 65 наград, включая дипломы, сертификаты и специальные кубки.