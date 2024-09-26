Коллективы из Воскресенска победили на всероссийском хоровом фестивале

Образцовый коллектив «Фольклорный ансамбль „Жемчужинка“» и народный коллектив «Хор русской песни „Русь“» из Дворца культуры «Химик» стали победителями регионального этапа X Всероссийского хорового фестиваля. Эти талантливые коллективы вошли в четверку лучших в Московской области.

Благодаря победе они получили приглашение на окружной этап по Центральному федеральному округу, который пройдет 13 октября 2024 года в Твери.

Ансамбль «Жемчужинка», отмечающий в этом году свое 25-летие, и хор «Русь» регулярно завоевывают награды на конкурсах различного уровня. Их уникальность заключается в сохранении традиций русской песни, использовании народных инструментов и исполнении произведений на слова российских поэтов.

Победа на региональном этапе открывает новые горизонты для воскресенских коллективов, укрепляя их позиции на всероссийской сцене и подчеркивая значимость сохранения культурного наследия.

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