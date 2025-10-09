Коллективы из Пушкино прошли в областной тур фестиваля «Юные таланты Московии»

Старший и младший школьные хоры «Образовательного комплекса № 3» под руководством учителя музыки Натальи Банниковой приняли участие в муниципальном этапе областного фестиваля-конкурса песни в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии» и одержали победу. Теперь ребятам предстоит сразиться с другими музыкальными коллективами Подмосковья — на областном этапе.

Хоровые коллективы, которые создала Наталья Владимировна в школе, неоднократно становились победителями конкурсов.

Юные певцы участвуют в театральных постановках, музыкально-литературных композициях и проектах, связанных с искусством и духовно-нравственным воспитанием. Наталья Банникова сорок лет посвятила тому, чтобы вдохновлять детей, раскрывать их таланты и воспитывать настоящую музыкальную культуру.

Напомним, в мае 2025 года она стала победителем регионального этапа XX всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».