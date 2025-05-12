Коллективы из Подольска приняли участие в фестивале духовно-патриотической музыки

Два творческих коллектива из Подольска приняли участие в VI Открытом межрегиональном фестивале духовно-патриотической музыки, патриотической и народной песни «Помнит сердце, не забудет никогда». Они были отмечены благодарственным письмом от настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы, расположенного в селе Себино Тульской области — родине святой блаженной Матроны Московской.

В этом году фестиваль был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие восемь детских и взрослых коллективов из Подольска, Москвы и Тульской области.

От Подольска выступили два коллектива народной песни из структурного подразделения «Родник» Сельского дома культуры «Романцево». Вокальный ансамбль «Традиция», в составе которого солисты программы «Активное долголетие», исполнил песню Валентины Толкуновой «Ангел мой» и казачью песню «В чистом поле».

Молодой вокальный коллектив «Зазнобы» представил композиции «Горит свечи огарочек» и попурри на военную тематику.

«На этот фестиваль мы приехали во второй раз. Это не просто песенный фестиваль, это по-настоящему духовное событие, оно проходит на родине одной из самых почитаемых русских святых — Матронушки Московской. Нас очень тепло принимали зрители, которых было множество, несмотря на достаточно холодную погоду. В завершение программы мы вместе с ними спели „День Победы“ Давида Тухманова», — сказал директор СДК «Романцево» Татьяна Нашивочникова.

За участие в фестивале творческие коллективы получили благодарственные письма от настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы. Кроме того, все участники посетили храм, где была крещена святая Матрона, а также музей, посвященный ее памяти.