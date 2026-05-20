Коллективы из Лобни стали лауреатами всероссийского фестиваля искусств

Всероссийский фестиваль искусств «Защитникам Родины посвящается…» прошел 17–18 мая в Капотне. Лобню представляли коллективы Дворца творчества «Планета талантов», которые успешно выступили и завоевали заслуженные награды.

Лобненские ансамбли «Почемучки» и «Карамельки» под руководством наставников Ирины Родионовой и Гульнары Заляловой стали лауреатами третьей степени. Дипломами лауреатов второй и третьей степени также были отмечены солисты и дуэт.

В администрации Дворца творчества поздравили победителей и их наставников и поблагодарили главу Лобни Анну Кротовой за предоставленный для поездку на фестиваль комфортабельный автобус.

Фестиваль «Защитникам Родины посвящается…» проводится с целью возрождения патриотических традиций, преемственности поколений, сохранения духовных ценностей, а также воспитания патриотизма у подрастающего поколения и выявления одаренных исполнителей в области художественного творчества.