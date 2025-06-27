Коллективы ДК «Октябрь» в Подольске подтвердили звания образцовых

Звания «Образцовый» удостаиваются детские творческие объединения, достигшие высокого художественного уровня и регулярно демонстрирующие свои достижения на различных конкурсах, получая при этом достойную оценку. Четыре творческих коллектива Дворца культуры «Октябрь» вновь подтвердили свою квалификацию.

Звание подтвердили музыкально-хоровая студия «Радуга», цирковой коллектив «Браво», театральная студия «Вечерний звон» и балетная студия «Синяя птица». Кроме того, звание «Образцовый» по распоряжению Министерства культуры и туризма Подмосковья присвоено Центру танцевального спорта «Славянская слобода».

Экспертная комиссия признала балетную студию «Синяя птица» одним из лучших хореографических коллективов в Московской области.

Директор Дворца культуры «Октябрь» Татьяна Ропот поздравила артистов и их руководителей Людмилу Шмелеву, Екатерину Николаеву, Дениса Прохорова, Людмилу Василенко и Елену Морозову. «Уверена, в будущем их ждет множество творческих успехов и побед», — сказала она.