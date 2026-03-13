Коллективы Богородского округа выступили на празднике в Люберцах

В Люберцах состоялся областной литературно-музыкальный фестиваль «Ее Величество — Женщина!». Он собрал талантливых участников со всего Подмосковья.

Богородский округ на празднике представляли артисты из театральной студии «Третий возраст» и вокального коллектива «Отрада». На сцене звучали стихи и песни, гости увидели театральные миниатюры. Все номера посвятили женщинам.

«Получился настоящий гала-концерт, где собрались лучшие творческие коллективы проекта „Активное долголетие“», — рассказали организаторы.

Зрители тепло принимали исполнителей из Богородского округа. Искренность и артистизм участников никого не оставили равнодушными. Каждый коллектив получил диплом.

Гости поблагодарили устроителей фестиваля за праздничную атмосферу и радушный прием. Такие встречи доказывают: творчество не знает возраста.