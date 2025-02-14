Коллективу конструкторского бюро в Дубне вручили орден Александра Невского

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил директору акционерного общества «Государственное машиностроительное конструкторское бюро „Радуга“ имени Александра Березняка» Сергею Богатикову орден Александра Невского. Указ о награждении коллектива предприятия подписал президент России Владимир Путин.
Это уже второй орден, который получило конструкторское бюро. В 1983 году коллективу предприятия вручили орден Октябрьской революции. Торжественную церемонию награждения посетил и генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов осмотрел производственные цеха и площадки конструкторского бюро. Там он познакомился с новейшими разработками оборонной сферы. Помимо этого, Алиханов побеседовал с руководством завода и его сотрудниками.
«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!» — поблагодарил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
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