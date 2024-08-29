Коллектив школы искусств в Жукове получил награду от губернатора Подмосковья

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Коллектив детской школы искусств № 1 в Жукове получил благодарственное письмо от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его вручил министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Коллектив Жуковской школы искусств № 1 получил благодарственное письмо на педагогическом совете образовательных учреждений в сфере культуры 27 августа. Министр культуры Василий Кузнецов передал награду за многолетний труд и вклад в эстетическое воспитание детей директору Елене Меденцевой.

«Благодарю правительство Московской области и лично губернатора Московской области Андрея Воробьева за высокую оценку деятельности Жуковской детской школы искусств № 1», — написала в своих социальных сетях Елена Меденцева.

Преподаватели школы искусств № 1 — элита культуры Подмосковья. Воспитанники осваивают художественное, хореографическое, музыкальное, хоровое и театральное искусство. Педагоги прививают вкус и любовь к творчеству.

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