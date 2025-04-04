Коллектив Центра культуры в Воскресенске победил на международном фестивале

Сразу несколько коллективов клубных формирований Центра развития культуры в Воскресенске завоевали призовые места на фестивалях. Например, «Незабудки» завоевали награды на международном конкурсе хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп» в Санкт-Петербурге.

Ансамбль народного танца «Сувенир» Дворца культуры «Химик» под руководством заслуженного работника культуры России Марии Тышецкой завоевал кубок гран-при международного конкурса-фестиваля «Алиса» в Нижнем Новгороде.

Младший состав ансамбля современного танца «Глория» под руководством Олеси Евдокимовой стал лауреатом I и III степеней на всероссийском фестивале-конкурсе «Вокруг света», а коллектив эстрадного танца «Незабудки» Дворца культуры «Цементник» под руководством Ирины Пушкаревой — лауреатами I и II степеней в XII всероссийском многожанровом конкурсе «Мелодия весны». Этот же коллектив завоевал награды на международном фестивале «Танцевальный калейдоскоп» в Санкт-Петербурге.

Вокалисты арт-группы «Голос» Дворца культуры «Химик» под руководством Екатерины Симоновой успешно выступили в многожанровом фестивале «Град мастеров — Коломна 2025». Дарья Тамбеева завоевала первое место, Анастасия Старилова — второе, а Юлия Махова — третье.