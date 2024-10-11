Коллектив «СказкаГрад» в Павловском Посаде покажет спектакль «Буратино»

В Доме культуры «Филимоновский» продолжается цикл мероприятий, посвященный юбилею ДК. Образцовый коллектив из Павловского Посада покажет спектакль по сказке Алексея Толстого «Приключения Буратино».

Образцовый коллектив «СказкаГрад» под руководством Елены Давыдовой приглашает зрителей на спектакль «Приключения Буратино» 18 октября в 17:00. Организаторы и актеры обещают незабываемые впечатления.

Зрители увидят знакомых с детства персонажей — Буратино, Мальвину, Пьеро, Артемона, Карабаса Барабаса и многих других. Каждый герой попадет в свою историю, наполненную приключениями и неожиданными поворотами.

Команда коллектива «СказкаГрад» приложила усилия для того, чтобы спектакль получился атмосферным: они подготовили яркие декорации, костюмы и музыкальное сопровождение.

Вход на мероприятие свободный.

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