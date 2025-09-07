Коллектив «Сильфида» из Серпухова стал финалистом танцевального фестиваля

Воспитанники хореографической студии «Сильфида» в Серпухове выступили на гала-концерте областного фестиваля «Город танцует в парках» в Реутове. Они получили специальный приз.

Серпуховская хореографическая студия «Сильфида» входит в состав Губернского колледжа. Профессиональное жюри под председательством известного хореографа Егора Дружинина оценило уровень мастерства и таланта артистов из Серпухова.

Успех «Сильфиды» уже стал доброй традицией. Коллектив третий год удостаивается наград на фестивале «Город танцует в парках».

Мероприятие организовывает «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке областного Министерства культуры и туризма. В этом году на гала-концерте выступили 64 коллектива из Подмосковья и других регионов России.

Руководство Губернского колледжа и администрация Серпухова выразили гордость за студию «Сильфида», подчеркнув, что эта победа является заслуженным признанием таланта и трудолюбия юных танцовщиц и их наставников, а также свидетельствует о высоком уровне подготовки творческих кадров в городе.