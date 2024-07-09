Коллектив «Серпантин» из Лобни победил на танцевальном фестивале в Сочи
Хореографический коллектив «Серпантин» Дома культуры «Красная Поляна» городского округа Лобня принимал участие в четырех конкурсах в танцевальной деревне в Сочи. Воспитанники стали лауреатами первой и второй степеней, а также получили «Комплимент от члена жюри».
В Танцевальной деревне Сочи проходил конкурс-фестиваль Dance Space. Старшая группа ансамбля «Серпантин» стала первой в старшей группе. В средней воспитанники завоевали второе место. Участники также получили специальную награду «Комплимент от члена жюри».
В конкурсе солистов Dance Solo танцоры взяли вторую степень в различных номинациях.
В танцевальной деревне проходил и международный фестиваль «Точка фокуса». Старшая группа завоевала первое место, а средняя — второе. Воспитанникам «Серпантина» вручили дипломы за постановочные работы.
На международном фестивале «Ветви» воспитанники получили множество наград, в том числе дипломы за креативные решения и новые формы самовыражения.
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