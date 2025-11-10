Коллектив «Родник» из Истры стал лауреатом первой степени на фестивале в Сочи

Образцовый коллектив «Хореографическая студия „Родник“» представил 11 постановок, и все они завоевали дипломы лауреата l степени на фестивале в Сочи. Еще в трех номинациях артистов из Истры удостоили Гран-при.

Артисты хореографической студии «Родник» в очередной раз показали высокий уровень мастерства. Успех на фестивале стал подтверждением творческого потенциала и профессиональной подготовки воспитанников студии.

