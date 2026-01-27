Коллектив роддома Солнечногорска наградили за высокое качество медпомощи

Управление по детству и родовспоможению Министерства здравоохранения Московской области провело ежегодный анализ деятельности профильных служб. По результатам проверки коллектив и руководство родильного отделения Солнечногорской больницы были удостоены почетной грамоты за ответственную работу и высокий уровень медицинской помощи.

В течение прошлого года Солнечногорский роддом успешно справился со всеми поставленными задачами. За отчетный период медицинские специалисты приняли 650 родов. При этом в учреждении не было зафиксировано ни одного случая младенческой или перинатальной смертности.

«Для нас как для муниципалитета крайне важно, что жительницы округа получают качественную и безопасную медицинскую помощь в такой ответственный момент жизни. Я от всего сердца благодарю коллектив роддома за этот подвиг, который они совершают каждый день. За создание той самой комфортной, спокойной и, главное, безопасной атмосферы для мам и малышей. Поздравляю весь коллектив с этой высокой оценкой! Вы — наше достояние. Спасибо за ваши золотые руки, чуткие сердца и бесценный труд!», — подчеркнул глава городского округа Константин Михальков.

В структуру медучреждения входят отделения патологии беременности, послеродовое и для новорожденных, а также предусмотрены три реанимационные койки для младенцев. Специалисты оказывают помощь женщинам с осложнениями беременности, принимают преждевременные и многоплодные роды.