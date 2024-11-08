Жители Химок собрали новую партию лекарств для бойцов СВО

Студенты и педагогический коллектив Российской международной академии туризма в Химках передали в ресурсный центр коробки с гуманитарной помощью. Груз отвезут в госпиталь № 119.

Коробки наполнили предметами первой необходимости для помощи раненым: медицинские ходунки, матрасы, бинты, медикаменты и средства личной гигиены.

«Сегодня мы в четвертый раз передаем гуманитарную помощь для участников СВО. Мы понимаем важность подобных гуманитарных миссий, поэтому всегда рады помочь нашим бойцам», — отметил первый проректор Российской международной академии туризма Владимир Питюков.

Отметим, что гуманитарные грузы в ресурсные центры Химок неравнодушные жители передают ежедневно. Также участие в помощи военнослужащим принимают муниципальные депутаты и общественные деятели.

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