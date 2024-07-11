Коллектив поликлиники № 14 в Железнодорожном пополнил молодой лор

Молодой лор-врач Саида Омарова работает в поликлинике № 14 в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Девушка начала трудиться здесь с июня.

Саида закончила Дагестанский медицинский университет и ординатуру по оториноларингологии в Ярославской медицинской академии. С 2020 года она работает ЛОР-врачом: помогает пациентам с заболеваниями ушей и горла. Среднее количество больных за день — 15 человек.

«Медицину начала изучать благодаря сестрам — они первыми в нашей семье выбрали профессию врача. Я тоже захотела поддержать их и уже в школе начала готовиться к поступлению в университет», — поделилась Саида.

Развитие здравоохранения в Балашихе всячески поддерживают. Например, молодые специалисты-медики при устройстве на работу в больницы получают социальные выплаты. Эту и другие меры поддержки оказывают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В итоге за последние 5 лет в Балашихе появилось 7 поликлинических отделений. Всего в амбулаторной сети: 17 поликлиник, 2 диспансера, 2 амбулатории и 2 травматологических отделения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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