Коллектив НПО «Стеклопластик» поздравили с Днем космонавтики в Солнечногорске

Торжественная акция прошла 10 апреля у проходной предприятия в Андреевке. Сотрудникам вручили цветы и флажки с символикой партии «Единая Россия».

В поздравлении участвовали генеральный директор компании, депутат Совета депутатов округа Николай Трофимов, члены местного отделения «Единой России», депутаты Наталья Ульянова и Ирина Донская, а также молодогвардейцы.

Николай Трофимов подчеркнул, что материалы, которые создает предприятие, используются в космической и оборонной промышленности. За каждым достижением стоит кропотливый труд ученых и инженеров. Он поздравил коллектив с наступающим праздником и пожелал новых успехов в работе на благо страны.

Научно-производственное объединение «Стеклопластик» занимается разработкой материалов для ракетно-космической, авиационной, атомной и оборонной отраслей. В советское время здесь создавали теплозащиту и теплоизоляцию для космического корабля «Буран» и других спускаемых аппаратов.