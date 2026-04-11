Коллектив НПО имени Лавочкина поздравили с Днем космонавтики в Химках

В преддверии Дня космонавтики депутаты партии «Единая Россия» Наталья Каныгина, Евгений Иноземцев, Надежда Смирнова, Валентин Герасимов, Юлия Ишакова, Юлия Мамай и лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов совместно с активистами «Молодой гвардии» поздравили трудовой коллектив научно-производственного объединения имени Лавочкина в Химках. Предприятие является одним из флагманов отечественной космонавтики.

Основанное в 1955 году, объединение сыграло ключевую роль в развитии отечественной космонавтики: именно здесь начали разрабатывать спутники и автоматические межпланетные станции. Инженерная мысль сотрудников продолжает задавать высокие стандарты в области космических исследований — от создания научных аппаратов до участия в масштабных международных проектах.

«Научно-производственное объединение Лавочкина — это не просто предприятие, это символ достижений российской науки и технологий. Вы стоите на передовой космической отрасли, и ваш труд вдохновляет будущие поколения инженеров и ученых», — отметил Евгений Иноземцев.

«Работа сотрудников предприятия — это не только достижения в области космонавтики, но и вклад в будущее всей страны. Мы гордимся тем, что наши объединения участвуют в таких значимых проектах», — подчеркнула Надежда Смирнова.

Труд специалистов научно-производственного объединения имени Лавочкина остается надежным фундаментом для реализации самых смелых космических проектов России.